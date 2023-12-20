الأمم المتحدة: النداء العاجل بشأن غزة يجمع 551 مليون دولار

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 551 مليون دولار، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.

وأفاد المكتب في بيان بأن المبلغ المدفوع يشكل فقط نحو 46 في المئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية الشهر الحالي، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية المحتلة.

وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.

المصدر: وكالات