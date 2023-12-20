"أنصار الله": بدء التعبئة لإرسال مقاتلين إلى قطاع غزة في شمال اليمن

قال حزام الأسد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، إن سلطات شمال اليمن، أعلنت حشدا شعبيا عاما لتجهيز مسلحين للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف في حديث لمراسل "نوفوستي": "انطلقت في كافة المحافظات عملية الحشد الشعبي العام نصرة لأهلنا في قطاع غزة، وتم افتتاح معسكرات تدريب، وتطوع عشرات الآلاف من الشباب لتعلم المهارات العسكرية، وقد تخرجت بالفعل عدة مجموعات في مختلف محافظات".

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وأكد ممثل قيادة الحوثيين، أن "هذا الجيش الشعبي سيساند أهلنا في غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة، إذا توفرت الظروف والفرص للوصول قطاع غزة والمشاركة في العمليات العسكرية".

وعند حديثه عن إمكانية مشاركة الخاضعين للتدريب في عمليات عسكرية إلى جانب سلطات شمال اليمن، أشار الأسد إلى عدم ضرورة ذلك، لأن "الجمهورية اليمنية تمتلك جيشا نظاميا وإمكانات عسكرية متطورة".

وفي وقت سابق، ذكرت بلومبرغ، نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يدرسون إمكانية ضرب مواقع الحوثيين في اليمن للقضاء على التهديد الذي تتعرض له حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وقبل ذلك، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إطلاق عملية "حارس الازدهار" الدولية لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر في ظل تزايد هجمات الحوثيين الذين يحاولون منع مرور السفن إلى الموانئ الإسرائيلية، مطالبين بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بدون عائق ووقف القصف.

المصدر: نوفوستي