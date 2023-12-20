الجيش الإسرائيلي يعلن اكتشافه شبكة أنفاق يستخدمها كبار مسؤولي "حماس" (صور)

أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، اكتشافه شبكة أنفاق في مدينة غزة، قال إن كبار مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استخدموها في إصدار الأوامر والتوجيهات والتحركات اليومية.

وأظهرت صور نشرها الجيش الإسرائيلي شبكة أنفاق "تربط بين شقق الاختباء والدواوين والمكاتب والشقق التي كان يسكنها مسؤولو الجناح العسكري والمكتب السياسي التابعين لمنظمة حماس الإرهابية"، وفق ما كتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس".

وبحسب الناطق باسم الجيش، تظهر الصور أيضا جنودا يصلون إلى قبو منزل يؤدي إلى نفق طويل ثم إلى غرفة فيها أثاث، وأضاف الجيش أن هذه الشبكة تقع "على مقربة من متاجر ومبان حكومية ومساكن ومدرسة".

وقال الليفتينات كولونيل بيتر ليرنر وهو ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن الأنفاق استخدمها "كبار مسؤولي حماس، من بينهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، لتوجيه النشاطات العملياتية ولحمايتهم أثناء تحركاتهم اليومية في وسط مدينة غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الأحد، أنه عثر على "أكبر نفق" حفرته حماس تحت قطاع غزة المحاصر موضحا أن "هذه الشبكة الضخمة من الأنفاق المتشعبة إلى عدة فروع، تمتد على مسافة تزيد عن أربعة كيلومترات، ولا تبعد سوى 400 متر عن معبر إيريز"، المنفذ الوحيد لسكان غزة إلى إسرائيل.

ونشرت إسرائيل مقطع فيديو يظهر غالانت داخل ما زعمت أنه نفق لحماس بالقرب من معبر إيريز الحدودي شمالي القطاع.

وردا على ذلك، نشر الإعلام العسكري لـ "كتائب القسام"، مقطع فيديو تحت عنوان "وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت"، استهزأ فيه من إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على نفق ضخم قريب من المعبر الحدودي.

ولاحظ مصور وكالة "فرانس برس" الذي سمح له بالذهاب إلى المكان، أن النفق مزود بخط أنابيب وبالتيار الكهربائي والتهوية والصرف الصحي وشبكات الاتصالات وسكك حديد.

من جهتها، قللت حماس من أهمية اكتشاف هذا النفق مع تأكيد القيادي في الحركة أسامة حمدان أن "نشر الاحتلال صور نفق لكتائب القسام جاء متأخرا حيث تم تنفيذ المهمة التي أردناها من هذا النفق بنجاح".

المصدر: RT + وكالات