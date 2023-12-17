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مشروع عملاق بقيادة شقيق السنوار.. الجيش الإسرائيلي يعلن "اكتشاف" أكبر نفق شمال غزة (صور + فيديو)

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مشروع عملاق بقيادة شقيق السنوار.. الجيش الإسرائيلي يعلن
RT / IDF
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كشف الجيش الإسرائيلي يوم الأحد النقاب عن أكبر نفق في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنه مشروع عملاق بقيادة شقيق زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي وحدة "يهالوم" الخاصة وقوات المشاة والوحدات الهندسية التابعة لفرقة غزة عملوا خلال الأسابيع الأخيرة ضمن عملية يقودها لواء الشمال استخدموا خلالها وسائل استخبارية وتكنولوجية متقدمة، لكشف وتمشيط وتحييد مسار نفق استراتيجي لحركة حماس لا يجتاز الحدود إلى داخل إسرائيل.

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وأفاد الجيش بأن العمليات الاستكشافية قادت إلى الكشف عن أكثر من 4 كيلومترات من مسار النفق والذي يصل أقصى عمق له إلى حوالي 50 مترا.

وأفاد بأن أقرب فتحة للنفق تقع على بعد حوالي 400 متر من معبر إيرز الذي كان يستخدم لمرور العمال والبضائع والمرضى في السنوات الأخيرة.

وأوضح في بيان أن مسار النفق له عدة فروع وخطوط جانبية تشكل بحد ذاتها شبكة واسعة ومتشعبة من الأنفاق.

وذكر أن المسار يحوي بنى تحتية للصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والهواتف، بالإضافة إلى الأبواب الصلبة التي تم تصميمها لمنع دخول القوات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن النفق يسمح بحركة المركبات داخله، وقد عُثر فيه على العديد من الوسائل القتالية التابعة لحماس.

وبحسب التقديرات التي ذكرها في بيانه، فقد استثمرت حماس ملايين الدولارات في إنشاء شبكة الأنفاق تحت الأرض في جميع أنحاء القطاع.

مشروع عملاق بقيادة شقيق السنوار.. الجيش الإسرائيلي يعلن
مشروع عملاق بقيادة شقيق السنوار.. الجيش الإسرائيلي يعلن
مشروع عملاق بقيادة شقيق السنوار.. الجيش الإسرائيلي يعلن
مشروع عملاق بقيادة شقيق السنوار.. الجيش الإسرائيلي يعلن
مشروع عملاق بقيادة شقيق السنوار.. الجيش الإسرائيلي يعلن
مشروع عملاق بقيادة شقيق السنوار.. الجيش الإسرائيلي يعلن
مشروع عملاق بقيادة شقيق السنوار.. الجيش الإسرائيلي يعلن
مشروع عملاق بقيادة شقيق السنوار.. الجيش الإسرائيلي يعلن

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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