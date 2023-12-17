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قائد جولاني الأسبق: اللواء خسر ربع قواته منذ 7 أكتوبر

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قائد جولاني الأسبق: اللواء خسر ربع قواته منذ 7 أكتوبر
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قال موشيه كابلنسكي قائد لواء جولاني الأسبق، في الجيش الإسرائيلي، إن اللواء خسر منذ 7 أكتوبر ربع قواته بين قتيل وجريح، إذ قتل 82 ضابطا وجنديا.

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و"لواء جولاني" ويعرف أيضا بـ"اللواء رقم 1"، هو لواء مشاة ضمن الجيش الإسرائيلي، ويعد أحد أهم وأقوى ألوية النخبة في إسرائيل، تم تأسيسه عام 1948.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأحد، مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في معارك شمال وجنوب قطاع غزة.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 453 بينهم 121 منذ بداية العملية العسكرية البرية داخل القطاع، فيما يبلغ عدد مصابيه منذ بداية العملية 681 بينهم 158 إصابة حرجة.

المصدر: RT

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