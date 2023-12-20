 
مباشر

الصفدي يحذر من الأوضاع في الضفة: يجب وقف العدوان على غزة

أخبار العالم العربي

الصفدي يحذر من الأوضاع في الضفة: يجب وقف العدوان على غزة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wmuc

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة "وقف العدوان على غزة"، محذرا من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية.

وخلال الاتصال الذي تلقاه الصفدي من بلينكن، تابع الوزيران المحادثات التي أجرياها في واشنطن مؤخرا في إطار الزيارة التي قام بها الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.

وأكد الصفدي ضرورة وقف العدوان على غزة، وضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام وفوري إلى القطاع، محذرا من خطورة الوضع في الضفة الغربية.

وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة وتسهيل دخولها إلى غزة، والتزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام الدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين.

وتناول الاتصال الجهود المبذولة لمنع توسع الحرب، وضمان حماية المدنيين، ووقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

المصدر: "عمون"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية