الصفدي يحذر من الأوضاع في الضفة: يجب وقف العدوان على غزة

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة "وقف العدوان على غزة"، محذرا من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية.

وخلال الاتصال الذي تلقاه الصفدي من بلينكن، تابع الوزيران المحادثات التي أجرياها في واشنطن مؤخرا في إطار الزيارة التي قام بها الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.



وأكد الصفدي ضرورة وقف العدوان على غزة، وضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام وفوري إلى القطاع، محذرا من خطورة الوضع في الضفة الغربية.



وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة وتسهيل دخولها إلى غزة، والتزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام الدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين.



وتناول الاتصال الجهود المبذولة لمنع توسع الحرب، وضمان حماية المدنيين، ووقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

المصدر: "عمون"