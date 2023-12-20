أبو عبيدة يعلن تدمير 41 آلية عسكرية وقتل 25 جنديا خلال الـ72 ساعة الماضية

قال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، يوم الأربعاء، إن القسام دمرت 41 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا، مؤكدا قتل 25 جنديا، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وقال أبو عبيدة في بيان: "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ72 ساعة الأخيرة من تدمير 41 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وأكد مجاهدونا قتل 25 جنديا وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة".

وأضاف: "تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف، والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد، والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ نفقين ومنزلا وتفجيرهما في جنود الاحتلال".

كما أشار أبو عبيدة، إلى "عملية قنص استهدفت أحد الجنود، ودكوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية، إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مغتصبة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة".

هذا وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في وسط وجنوب قطاع غزة، فيما تجدد القصف على مناطق متفرقة بالقطاع.

كما عرضت كتائب "القسام"، في وقت سابق، مشاهد لاستهداف جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، كما استهدفت تجمعات شرق خان يونس.

ومع دخول الحرب يومها الـ75، تتواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، فيما أشار البيت الأبيض، إلى وجود محادثات جارية بشأن هدنة جديدة محتملة بين إسرائيل وحركة "حماس"، واصفا إياها بالـ"جادة للغاية".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: RT