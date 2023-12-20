إردان: غوتيريش وصف فيديو هجوم حماس بـ"الإنسانية في أسوأ حالاتها"

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شاهد الفيلم الوثائقي الذي أعده الجيش الإسرائيلي عن هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر.

وذكرت القناة 12 أن غوتيريش شاهد الفيديو الذي تبلغ مدته 47 دقيقة في عرض خاص في مقر الأمم المتحدة بعد ضغوط كبيرة من المسؤولين الإسرائيليين.

ووفقا لمندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، قال غوتيريش بعد مشاهدة الفيديو إن هجوم حماس في جنوب إسرائيل هو "الإنسانية في أسوأ حالاتها".

وكتب إردان على منصة X: "الآن سنرى ما إذا كانت تصريحاته العلنية ستتغير وما إذا كان يفهم حقا مهمة إسرائيل المتمثلة في القضاء على هذا الشر من على وجه الأرض وإعادة الرهائن إلى الوطن".

وأضاف: "إذا التزمت الأمم المتحدة بمبادئها التأسيسية، فإننا كنت سأسمع هذا في اليوم الأول من الحرب".

מזכ״ל האו״ם צפה סוף סוף בסרט זוועות החמאס, בהקרנה מיוחדת שיזמתי. אפילו הוא הבין, מול איזה מפלצות ברבריות ישראל נלחמת. עכשיו נראה אם זה יבוא לידי ביטוי בהצהרותיו הפומביות. האם הוא באמת הבין שאסור לעצור את הלחימה בחמאס עד לחיסולו ועד לשחרור כל החטופים?



אם האו״ם היה נאמן לסיבת… pic.twitter.com/aqTFojYJT7 — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) December 20, 2023

وتم عرض اللقطات التي شاهدها على غوتيريش لأول مرة للصحفيين الأجانب في إسرائيل، ومنذ ذلك الحين عرضت على المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين والأجانب والدبلوماسيين وقادة الجالية اليهودية في الخارج.

وحسب الرواية الإسرائيلية فإن الفيلم يتضمن "مشاهد مروعة للقتل والتعذيب وقطع الرؤوس من مذبحة حماس في جنوب إسرائيل، بما في ذلك مقاطع فيديو أولية من كاميرات مقاتلي حماس".

يذكر أن خلافا دبلوماسيا اندلع بين إسرائيل والأمم المتحدة، حيث دعا المسؤولون الإسرائيليون إلى استقالة الأمين العام ووقف تأشيرات الدخول لمسؤولي الأمم المتحدة، بعد أن قال غوتيريش إن الشعب الفلسطيني يخضع لاحتلال خانق على مدى 56 عاما"، وأن "هجوم حماس لم يأت من فراغ".

وفي وقت لاحق، استخدم غوتيريش المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي لم يستخدم منذ عقود، لإجبار مجلس الأمن الدولي على مناقشة قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT