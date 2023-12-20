الخارجية الروسية: موسكو تسعى لمنع التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تبذل كل ما في وسعها لمنع المزيد من تصعيد التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "إننا نبذل قصارى جهدنا على المستوى الحكومي، وعلى مستوى وزارة الخارجية، لمنع المزيد من تصعيد التوتر والأعمال العسكرية في المنطقة".

وأشارت إلى أن "الوضع على خط التماس بين لبنان وإسرائيل، له صلة مباشرة بما يحدث في قطاع غزة، والمناطق الفلسطينية الأخرى".

إقرأ المزيد

وتفاقم الوضع في جنوب لبنان بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي جاءت عقب هجوم شنته حركة حماس الفلسطينية على جنوب إسرائيل.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني النار يوميا في المناطق الواقعة على طول الحدود.

المصدر: ريا نوفوستي