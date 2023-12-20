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الأردن وبرنامج الأغذية العالمي يسيّران قافلة برية إلى غزة (صور)

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الأردن وبرنامج الأغذية العالمي يسيّران قافلة برية إلى غزة (صور)
RT @_jhco
الأردن وبرنامج الأغذية العالمي يسيران قافلة برية إلى غزة
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سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي يوم الأربعاء قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى قطاع غزة تتكون من 46 شاحنة بحمولة 750 طنا من المواد الإغاثية.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، في بيان، إن القافلة تحمل مواد غذائية أساسية طويلة المدى لتوزيعها من خلالهم إلى الجهات المعنية بتوزيع المساعدات في غزة.

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وأكد أن الاحتياجات إلى المواد الغذائية ضرورة قصوى أمام الكارثة الإنسانية في القطاع التي تصل تقارير حولها من الجهات الرسمية العاملة هناك.

وأوضح أنه من هذا المنطلق عمدت الهيئة إلى تجهيز قافلة جديدة تحمل المواد الغذائية الأساسية التي يسهل تحضيرها وتناولها من قبل أهل غزة.

وأشار الشبلي إلى أن هذا التعاون بين الهيئة والبرنامج يهدف إلى التوسع من أجل إرسال المساعدات بشكل مستمر وبكميات أكبر من المواد الغذائية إلى غزة، وتحقيق رؤية الملك بأن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي والاستجابة لحالات الطوارئ.

ولفت إلى أن عدد الطائرات المرسلة من قبل الهيئة إلى غزة وصل إلى 22 طائرة و76 شاحنة من المواد الطبية والغذائية والاغاثية.

وتتواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة في اليوم الـ75 من الحرب، في الوقت الذي فشل فيه مجلس الأمن إصدار قرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وأعلن المكتب الحكومي في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى 20 ألف ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 466 جنديا في معارك قطاع غزة.

المصدر: بترا

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