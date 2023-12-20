الأردن وبرنامج الأغذية العالمي يسيّران قافلة برية إلى غزة (صور)

سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي يوم الأربعاء قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى قطاع غزة تتكون من 46 شاحنة بحمولة 750 طنا من المواد الإغاثية.

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي قافلة مساعدات إنسانية مكونة من ٤٦ شاحنة محملة ب ٧٥٠ طناً من المواد الغذائية الأساسية إلى أهلنا في غزة.#لأهلنا_في_غزةpic.twitter.com/7G7hc3kyXW — JHCO (@_jhco) December 20, 2023

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، في بيان، إن القافلة تحمل مواد غذائية أساسية طويلة المدى لتوزيعها من خلالهم إلى الجهات المعنية بتوزيع المساعدات في غزة.

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وأكد أن الاحتياجات إلى المواد الغذائية ضرورة قصوى أمام الكارثة الإنسانية في القطاع التي تصل تقارير حولها من الجهات الرسمية العاملة هناك.

وأوضح أنه من هذا المنطلق عمدت الهيئة إلى تجهيز قافلة جديدة تحمل المواد الغذائية الأساسية التي يسهل تحضيرها وتناولها من قبل أهل غزة.

وأشار الشبلي إلى أن هذا التعاون بين الهيئة والبرنامج يهدف إلى التوسع من أجل إرسال المساعدات بشكل مستمر وبكميات أكبر من المواد الغذائية إلى غزة، وتحقيق رؤية الملك بأن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي والاستجابة لحالات الطوارئ.

ولفت إلى أن عدد الطائرات المرسلة من قبل الهيئة إلى غزة وصل إلى 22 طائرة و76 شاحنة من المواد الطبية والغذائية والاغاثية.

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير راشد بن الحسن، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أرسلنا اليوم طائرة مساعدات جديدة إلى أهلنا في غزة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.#JHCO#لأهلنا_في_غزةpic.twitter.com/k9hxwLq5jN — JHCO (@_jhco) December 20, 2023

وتتواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة في اليوم الـ75 من الحرب، في الوقت الذي فشل فيه مجلس الأمن إصدار قرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وأعلن المكتب الحكومي في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى 20 ألف ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 466 جنديا في معارك قطاع غزة.

المصدر: بترا