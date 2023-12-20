إسرائيل تخطط لإقامة منطقة عازلة على أراضي لبنان

تخشى إسرائيل حزب الله أكثر مما تخشى حماس، وتتحسّب لحرب قادمة معه. حل ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادره، بأن الجانب الأمريكي تلقى إشارة من إسرائيل عن استعدادها لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع لبنان. ووفقا لهذه البيانات، فقد أثير هذا الموضوع في محادثة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وقد دعت الحكومة الإسرائيلية إلى التوصل إلى اتفاق بوساطة أمريكية مع لبنان، يضمن انسحاب قوات حزب الله إلى مسافة تبعد 10 كيلومترات عن الحدود لمنع المسلحين من قصف المستوطنات الإسرائيلية على طول الحدود أو تكرار سيناريو غزو حماس البري، الذي حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وكما أشارت دراسة أجراها مركز ستراتفور التحليلي المقرب من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، فمن غير المرجح أن تقوم إسرائيل بعمل نشط في لبنان قبل إنهاء العمليات القتالية الرئيسية في قطاع غزة. وقال المركز: "حتى ذلك الحين، ستفضل إسرائيل استخدام التصعيد السري أو المحدود والضغط الدبلوماسي لإقامة علاقات مستقرة مع حزب الله وحماس على الحدود الشمالية". و"على الرغم من الاستفزازات العسكرية الكبيرة التي يقوم بها المسلحون، فإن الجيش الإسرائيلي حاليًا يعاني الإنهاك، مع استمرار العمليات البرية الكبرى في قطاع غزة". ويرى المحللون في ستراتفور أن حكومة نتنياهو تريد تجنب الحرب في المنطقة.

وقال تحليل المركز: "على الرغم من إمكانية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي جزئي أو غير رسمي، فمن المستبعد أن ينسحب حزب الله من الحدود الجنوبية أو يضغط على حماس لمنع هجماتها المستقلة على شمال إسرائيل". وهذا يعني أن إسرائيل ستضطر إلى تحمل مزيد من الهجمات المتفرقة". قد يوافق حزب الله على إنشاء خطوط اتصال غير مباشرة مع إسرائيل لمنع الصراع من خلال وكيل؛ ومن المرجح أن يكون منفتحًا على إيجاد طريقة لإعادة التفاوض على قواعد الاشتباك مع إسرائيل لمنع نشوب حرب أخرى، لكن هذه الديناميكية ستكون غير مستقرة وتخضع لضغوط إضافية وتوتر، في كل مرة ينشب القتال فيها، عندما يهاجم المسلحون الفلسطينيون شمال إسرائيل".

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