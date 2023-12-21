تحديث مستمر.."حزب الله" يعلن استهداف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بأسلحة وصواريخ "كاتيوشا" ومسيّرات

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، استهداف جنود ومواقع ومستوطنات إسرائيلية بأنواع مختلفة من الصواريخ والأسلحة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وجاء في بيانات عدة لـ"حزب الله":

- عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم ‏الخميس: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) وتجمعا لجنود الاحتلال في محيطها بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.

- عند الساعة 01:30 من بعد ظهر اليوم ‏الخميس: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية، ‏نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة".

- عند الساعة 12:45 من ظهر اليوم ‏الخميس: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏شن مجاهدو ‏المقاومة الاسلامية هجوما جوياً ‏بثلاث مسيرات إنقضاضية دفعة واحدة على تجمعات ‏العدو المستحدثة خلف مواقعه في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة وأصابت أهدافها ‏بدقة وتم تدميرها.‏

- عند الساعة 12:15 من ظهر اليوم ‏الخميس: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية مراكز ‏تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية ‏وحققوا فيها اصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 11:15 من قبل ظهر اليوم ‏الخميس: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى والمنازل المدنية واستشهاد المواطنة نهاد موسى مهنا ‏وجرح زوجها، قام مجاهدو المقاومة الاسلامية باستهداف مستعمرتي دوفيف وأفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة. وتؤكد المقاومة مجددا أنها لن تتهاون إطلاقا بالمس ‏بالمدنيين ولن تسمح ‏بإستباحة قرانا وبلداتنا‏ وسترد على اي اعتداء بضرب المستوطنات في ‏شمال فلسطين المحتلة".‏

- عند الساعة 12:30 من صباح ‌‏اليوم الخميس: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏قيام ‏العدو بإحراق حرج الراهب، قام مجاهدو المقاومة الاسلامية، برماية صواريخ حارقة على أحراج برانيت، وتؤكد المقاومة ‏الإسلامية أنها لن تتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وستتعامل بالمثل مع أعماله ‏العدوانية ضدها".‏

- عند الساعة 12:15 من صباح ‏اليوم الخميس: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏إمعان العدو الاسرائيلي باستهداف القرى والمنازل المدنية، قام مجاهدو المقاومة الاسلامية بقصف مستعمرة كريات شمونة (بلدة الخالصة المحتلة) بصلية صواريخ كاتيوشا، وتؤكد مجددا أنها لن تتهاون إطلاقا بالمس بالمدنيين ولن تسمح ‏باستباحة قرانا وبلداتنا‏.

يتبع..