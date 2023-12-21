بالفيديو.. صاروخ أطلق من لبنان يصيب مركبات في مستوطنة أفيفيم

أفاد موقع Ynet الإسرائيلي بأن صاروخا مضادا للدبابات أطلق من الأراضي اللبنانية أصاب مركبات في مستوطنة أفيفيم في الجليل الأعلى.

وحسب مقطع مصور تم تداوله، فقط سقط الصاروخ على عدد من المركبات المركونة أمام أحد المنازل ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مستوطنين أصيبا جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستوطنة دوفيف بالجليل الأعلى.

وقد رد سلاح الجو الإسرائيلي بقصف عدد من الأهداف في جنوب لبنان.

المصدر:RT