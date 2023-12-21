مخاوف من إمكانية اتساع نطاق النيران شمال إسرائيل..هل ستصل صواريخ "حزب الله" إلى حيفا؟

عقب تنفيذ الجيش الإسرائيلي ضربات قوية بجنوب لبنان ليل الأربعاء، ودوي صافرات الإنذار بكريات شمونا، توجد حاليا مخاوف في الشمال من إمكانية اتساع نطاق النيران، وفق الإعلام العبري.

هذا وذكرت مصادر لبنانية أن قوة هذه الهجمات الإسرائيلية المكثفة في جنوب البلاد لم تشهدها المنطقة منذ حرب تموز.

فقد دوت صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونا الإسرائيلية، إثر إطلاق رشقة صاروخية تجاه المدينة والبلدات المحيطة بها، فيما جرى اعتراض 5 صواريخ منها، وسقطت الأخرى في مناطق مكشوفة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن الضربات لم تتسبب بإصابات، لكن تسببت بضرر للممتلكات.

وحسب الإعلام العبري، فإن الحديث يدور هنا عن رشقة صاروخية غير عادية جاءت بعد يوم من ارتفاع حدة التصعيد على الحدود الشمالية، وتخللتها "محاولة تسلل لخلية مسلحين تم التصدي لها عند السياج الحدودي القريب من المطلة، ومحاولة إطلاق صواريخ أرض جو، ومحاولة استهداف مروحية للجيش الإسرائيلي، وإطلاق النار تجاه بلدات إسرائيلية لم يتم إخلاء سكانها (معالوت والبلدات المحيطة بها)"، ما طرح تساؤلا عما إذا كان "حزب الله" سيطلق صواريخ تجاه مدينة حيفا، ويوسع نطاق المواجهات.

واليوم الخميس، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف جنود ومواقع ومستوطنات إسرائيلية بأنواع مختلفة من الصواريخ والأسلحة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وذكر "حزب الله" في بيانين منفصلين:

- عند الساعة 11:15 من قبل ظهر اليوم ‏الخميس: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى والمنازل المدنية واستشهاد المواطنة نهاد موسى مهنا ‏وجرح زوجها، قام مجاهدو المقاومة الاسلامية باستهداف مستعمرتي دوفيف وأفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة. وتؤكد المقاومة مجددا أنها لن تتهاون إطلاقا مع المس ‏بالمدنيين ولن تسمح ‏باستباحة قرانا وبلداتنا‏ وسترد على اي اعتداء بضرب المستوطنات في ‏شمال فلسطين المحتلة".‏ - عند الساعة 12:15 من صباح ‏اليوم الخميس: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏إمعان العدو الاسرائيلي باستهداف القرى والمنازل المدنية، قام مجاهدو المقاومة الاسلامية بقصف مستعمرة كريات شمونا (بلدة الخالصة المحتلة) بصلية صواريخ كاتيوشا، وتؤكد مجددا أنها لن تتهاون إطلاقا مع المس بالمدنيين ولن تسمح ‏باستباحة قرانا وبلداتنا"‏.

المصدر: "RT + "I24