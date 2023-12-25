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مواقع التواصل الاجتماعي تضج بفيديو "سلسبيل الإسرائيلية في ضيافة حماس"

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مواقع التواصل الاجتماعي تضج بفيديو
AP
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو تشين ألموغ غولدشتاين وابنتها أجام، الأسيرتين الإسرائيليتين السابقتين لدى "حماس".

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وتفاعل النشطاء مع تصريحات الأم وابنتها حول حسن معاملة مقاتلي "حماس" لهما، حيث قاموا بحمايتهما وسمحوا لهما بممارسة الرياضة، وأطلقوا على أجام اسم "سلسبيل"، وأظهروا احتراما كبيرا لهما.

وأثارت تسمية الشابة الإسرائيلية باسم عربي إعجاب والدتها، التي أثنت على حسن اختيارهم لسلسبيل، ويعني الماء المذكور في القرآن.

كما أثنى نشطاء على المقابلة التي بثها التلفزيون الإسرائيلي، خاصة أنها أظهرت جانبا إيجابيا لمقاتلي كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مما ينفي كل الاتهامات الإسرائيلية "باغتصاب الأسيرات وسوء معاملتهن".

المصدر: RT

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