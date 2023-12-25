مواقع التواصل الاجتماعي تضج بفيديو "سلسبيل الإسرائيلية في ضيافة حماس"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو تشين ألموغ غولدشتاين وابنتها أجام، الأسيرتين الإسرائيليتين السابقتين لدى "حماس".

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وتفاعل النشطاء مع تصريحات الأم وابنتها حول حسن معاملة مقاتلي "حماس" لهما، حيث قاموا بحمايتهما وسمحوا لهما بممارسة الرياضة، وأطلقوا على أجام اسم "سلسبيل"، وأظهروا احتراما كبيرا لهما.

وأثارت تسمية الشابة الإسرائيلية باسم عربي إعجاب والدتها، التي أثنت على حسن اختيارهم لسلسبيل، ويعني الماء المذكور في القرآن.

كما أثنى نشطاء على المقابلة التي بثها التلفزيون الإسرائيلي، خاصة أنها أظهرت جانبا إيجابيا لمقاتلي كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مما ينفي كل الاتهامات الإسرائيلية "باغتصاب الأسيرات وسوء معاملتهن".

أسيرتان إسـرائـيـلـيتـان مفرج عنهما تتحدثان عن ظروف الاحتجاز ومعاملة المقاومة لهم: المقاومون سمحوا لنا بممارسة الرياضة، والمرأة بالنسبة لهم" مقدسة، هناك المرأة كالملكة، وأطلقوا عليّ اسماً جديداً وهو سلسبيل".@Sa3diDr#مترك_عايض_المسردي#كتائب_القسامpic.twitter.com/89w3OT6LUk — صبا طاهر (@sabatahir1997) December 25, 2023

أسيرتان مفرج عنهما من غزة: الحراس كانوا يحموننا من نيران الجيش وكنا مهمين جدا لهم

سمحوا لنا بممارسة الرياضة وعلّموا الأولاد ألعاب جديدة ومنها ورق الشدة وسمّوا أحدنا سلسبيل والمرأة عندهم مقدسّة وملكة، وأحدهم وضع منشفة على يديه حتى لا يلمسني عندما لعبنا مبارزة الأيدي pic.twitter.com/06fPgFG3zA — ramia al ibrahim - راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) December 23, 2023

أسيرتان إسرائيليتان مفرج عنهما تتحدثان عن ظروف الاحتجاز ومعاملة المقاومة لهم: المقاومون سمحوا لنا بممارسة الرياضة، والمرأة بالنسبة لهم" مقدسة، هناك المرأة كالملكة، وأطلقوا عليّ اسماً جديداً وهو سلسبيل".. pic.twitter.com/PUyYxlbxXs — dr.dina sa3di دينا بنت فضل السعدي (@Sa3diDr) December 25, 2023

بعض مما ورد في حديث الأسيرات المفرج عنهنّ من غزة:

- المقاومون سمحوا لنا بممارسة الرياضة

- علّموا الأولاد ألعاب جديدة ومنها بـ"ورق الشدة"

- سمّوا أحدنا "سلسبيل"

- المرأة عندهم مقدسّة المرأة ملكة

- أحدهم وضع منشفة على يديه حتى لا يلمسني عندما لعبنا "مبارزة الأيدي".

اسمع وشوف بنفسك… pic.twitter.com/5U2j6DC6Wa — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) December 23, 2023

أطلقوا عليها اسم سلسبيل".. تصريحات لأسيرات إسرائيليات بعد الافراج عنهن تكذب ما يروج له نتنياهو حول اغتصابهن أو تعرضهن لاعتداءات: المرأة بالنسبة لهم مقدسة وهي كالملكة!

pic.twitter.com/n7E524LolA — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) December 24, 2023

سلسبيل ( أجام ) ذكريات غزة 🇵🇸 pic.twitter.com/flbO7RCHFD — Ake (@AKEAKE95365764) December 25, 2023

- "حين وأجام" ام وأبنتها أسيرتان مفرج عنهما تكشفان كيف تعاملت معهما "حماس" على مدى 5 أسابيع:

سمحوا لنا بمارسة الرياضة، وكنا نتوقع ان أيدينا ستكبل وسنعذب، لكن عاملونا بأحترام .. أطلقوا على ابنتي اسما جميلا هو "سلسبيل" وهو مذكور في القرآن ويعني الماء العذب .. أحدهم وضع منشفة على… pic.twitter.com/tCFSUO6CZC — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) December 24, 2023

🔴هام #شاهدوا جزء من مقابلة "أسيرتين" كيف تمت معاملتهم من قبل المقاومين



🔴سمحوا لنا بممارسة الرياضة



🔴لعبوا معنا بالايدي ولكن قبلها يحضرون منشفه لأنه يحرم عليهم لمسنا



🔴المرأة ملكة عندهم..

🔴سموني "سلسبيل" 😇#غزة_تنتصرpic.twitter.com/0fZbtafmi5 — Rabih Moustafa (@23Rabeeh) December 25, 2023

المصدر: RT