تحديث مستمر لساعات المساء.. "القسام" و"السرايا" تخوضان معارك ضارية وتستهدفان الحشود الإسرائيلية

أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشبتاكات ضارية على مختلف محاور التوغل.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية منذ صباح اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك في تلك المناطق، كما أعلنت عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين في كمائن، بالتزامن مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

سرايا القدس

15:45: مشاهد تعرضها سرايا القدس لمقاتليها في سلاح المدفعية خلال عمليات دك المواقع العسكرية والتحشدات الصهيونية بقذائف الهاون في محاور التقدم.

15:24: سرايا القدس: مجدداً.. قصفنا التحشدات العسكرية في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

15:04: سرايا القدس: قصفنا تحشدات العدو في منطقة المحطة بخان يونس برشقة صاروخية.

14:12: سرايا القدس: صباح اليوم تمكن مجاهدونا من استهداف آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف "التاندوم" والـ (RPG) في شارع بنك فلسطين بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

13:58: سرايا القدس: دكَّ مجاهدونا تحشداً لجنود وآليات العدو في محيط موقع إيرز شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.

13:57: سرايا القدس: دكَّ مجاهدونا التحشدات العسكرية محيط مسجد الظلال بمحاور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

13:26: سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "التاندوم"في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق غزة.

13:13: سرايا القدس: قصفنا تحشدات العدو في أرض أبو عريبان شرق حي الزيتون بصواريخ 107 وقذائف الهاون.

11:40: سرايا القدس تعرض مشاهد من استهداف مجاهديها لآليات وجنود العدو في محاور التقدم شرق غزة

10:55: سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

09:47: سرايا القدس: قصفنا تمركزا للآليات العسكرية الصهيونية في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون.

كتائب القسام

15:26: كتائب القسام تدك تجمعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل

13:08: كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس

12:47: كتائب القسام تدك تجمعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون

يتبع..