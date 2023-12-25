سفير إسرائيل في واشنطن: من مصلحتنا التوصل إلى صفقة لتحرير الرهائن

قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ إن واشنطن تشارك تل أبيب هدفها في هزيمة "حماس"، مؤكدا أن إسرائيل مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق المزيد من الرهائن.

واعتبر هرتسوغ أنه "من غير الواضح ما إذا كانت حماس ستوافق على صفقة جديدة"، مشددا على أن "الحكومة الأمريكية تشترك في هدف القتال من أجل هزيمة حماس. لديهم أسئلة ومخاوف، لكنهم لا يحاولون وقف القتال، بل مجرد التحقق من الخطوات التالية".

ولفت إلى أن الأمريكيين "يعرفون أن جزءا من النشاط هو محاولة التوصل إلى اتفاق. هم على تواصل مع مصر وقطر، وهم في الصورة تماما".

وعندما سُئل عما إذا كانت فترة العطلة ستؤخر أي صفقة محتملة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، قال إن "الأمر لا يتأخر، حتى خلال العطلات، يتم إنجاز العمل. من مصلحة إسرائيل التوصل إلى اتفاق، والسؤال هو ما إذا كان هناك استعداد من الجانب الآخر، ولست متأكدا من ذلك على الإطلاق".

يذكر أن "حماس" أسرت 129 شخصا خلال عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر.

وأطلق سراح 105 خلال هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر الماضي، كما أطلق سراح 4 رهائن قبل ذلك، كما تم انتشال جثث ثمانية رهائن وقتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة رهائن.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 22 من الأسرى الذين ما زالوا محتجزين لدى "حماس"، مستشهدا بمعلومات استخباراتية جديدة ونتائج حصلت عليها قواته في غزة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"