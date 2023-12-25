الصفدي يبحث مع عبد اللهيان الجهود الرامية لوقف إطلاق النار على غزة

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الجهود الرامية لوقف إطلاق النار على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية فورا.

وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق للنار على غزة لما يسببه من كارثة إنسانية وما يحمله من خطر لتوسع الحرب.

وثمن وزير الخارجية الإيراني الدور الرئيسي للأردن في القضية الفلسطينية وفي تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني.

واتفق الوزيران على استمرار التواصل والحوار حول كل القضايا العالقة.

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وفي وقت سابق من اليوم، كان قد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بأن الوزير سامح شكري تلقى يوم الاثنين اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تناول الأوضاع في قطاع غزة، وكذلك متابعة النقاش حول القضايا الثنائية بين البلدين.

ومع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الـ80 تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية. فيما أدانت الخارجية الفلسطينية الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة لمناطق المغازي والبريج وخان يونس، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 130 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال.

المصدر: بترا+RT