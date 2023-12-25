شكري يبحث مع عبد اللهيان تطورات الوضع في قطاع غزة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية سامح شكري، بحث هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تطورات الوضع في قطاع غزة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بأن الوزير سامح شكري تلقى يوم الاثنين اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تناول الأوضاع في قطاع غزة، وكذا متابعة النقاش حول القضايا الثنائية بين البلدين.

وذكر أحمد أبو زيد أن "الوزيرين تبادلا الرؤى والتقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في قطاع غزة، وكذلك مسارات التحرك على الصعيد الدولي من أجل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون".

وأوضح أن "الوزير شكري أحاط نظيره الإيراني بنتائج الاتصالات التي تضطلع بها مصر على مسار حتمية تحقيق الوقف الشامل لإطلاق النار، وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدا على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم 2720 الأخير بشأن إنشاء آلية أممية لتيسير دخول ومراقبة المساعدات الإنسانية إلى غزة".

ومع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الـ80 تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية. فيما أدانت الخارجية الفلسطينية الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة لمناطق المغازي والبريج وخان يونس، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 130 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: RT