تحديث مستمر.."حزب الله" اللبناني يعلن استهداف جنود إسرائيليين وقاعدة عسكرية ومبان جنوبي البلاد
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، استهداف جنود إسرائيليين ومبان في مستوطنة مسكاف عام و قاعدة بيت هلل العسكرية جنوبي البلاد.
وجاء في بيانات صادرة عن الأعلام الحربي في "حزب الله":
- عند الساعة 01:00 من بعد ظهر اليوم الاثنين: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
- عند الساعة 12:40 من بعد ظهر اليوم الاثنين: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبان في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة الصاروخية، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على استهداف القرى والمنازل المدنية".
- عند الساعة 12:40 من بعد ظهر اليوم الاثنين: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة بيت هلل العسكرية شرق كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
- عند الساعة 10:35 من صباح اليوم الاثنين: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشارا لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
يتبع..