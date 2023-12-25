فضيحة على المباشر.. تلفزيون تركي يطرد مذيعة أخبار بسبب كوب قهوة من "ستاربكس"

أثارت مذيعة الأخبار التركية ميلتم غوناي التي ظهرت في نهاية الأسبوع الماضي على شاشة قناة "TGRT" الخاصة زوبعة من الغضب، حيث ظهر أمامها أثناء النشرة كوب قهوة من "ستاربكس".

إقرأ المزيد

وفي أعقاب بيان "ستاربكس" الداعم لإسرائيل في الأيام الأولى من الحرب في قطاع غزة، تمت مقاطعة سلسلة المقاهي الشهيرة في تركيا.

لكن لفت انتباه الجمهور كوب القهوة الذي ظهر على الطاولة أمام المذيعة خلال تقديمها نشرة الأخبار، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأوا حملة مقاطعة لأخبار "TGRT".

على إثر ذلك، اتخذت إدارة القناة قرارا بإقالة مذيعة ومخرج نشرة الأخبار، وقالت في بيان لها: "وفقا لمبادئ مؤسستنا، يمنع منعا باتا أن يقوم المذيع بالتقديم على قناة TGRT News TV بطريقة من شأنها الترويج لأي شركة، وقد تم فصل مذيعة الأخبار والمخرج الذي تصرف بشكل مخالف لهذا المبدأ".

وأضافت القناة: "ندرك حساسيات الشعب التركي تجاه غزة، ودفاعه عنها، ومن المستحيل الموافقة على أي إجراء أو نشر مخالف لذلك، وستواصل القناة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة".

KAMUOYUNA DUYURU



TGRT Haber TV’nin 24.12.2023 tarihli haber yayınında spikerlik yapan Meltem Günay‘ın önünde Starbucks’a ait bir fincan ile haber sunduğu görülmüştür.



Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV’de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde… — TGRT HABER (@tgrthabertv) December 24, 2023

Yuh artık yuh! Starbucks bardağı eşliğinde haber sunmak nedir? Siz kime ne mesajı veriyorsunuz? Haddini bil TGRT! pic.twitter.com/vq714WBdGK — Büşra Dede (@Busradde_) December 24, 2023

TGRT Ana Haber Bülteni’nde Starbucks bardağı



İsrail kendisine bir medya satın almış



Ekrana Filistinli çocukların kanı sıçramış



Bugünden sonra TGRT’yi bir saniye bile seyretmem



Seyredenle de muhabbeti keserim pic.twitter.com/xzbkUO6KoM — Furkan Bölükbaşı (@furkancerkes) December 24, 2023

YUH OLSUN SİZE TGRT…



MASA ÜZERİNDE STARBUCKS BARDAĞI?



KİME MESAJ VERİYORSUNUZ? pic.twitter.com/HgWrRDY5dr — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 24, 2023

المصدر: "cumhuriyet"