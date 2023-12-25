عضو في الكنيست الإسرائيلي يشير إلى "السبيل الوحيد لمنع تكرار هجوم الـ 7 من أكتوبر" (فيديو)

قال عضو الكنيست الإسرائيلي موشيه فيغلين، إن أصوات الحفر التي تسمع ليلا في مستوطنة بات حيفر شمال الضفة الغربية، بمثابة نداء للاستيقاظ والحل الوحيد لوقفها هو إعادة احتلال قطاع غزة.

وأضاف في مقطع فيديو مسجل: "العرب في غزة والعرب في طولكرم هم نفس العرب، واليهود هم نفس اليهود الذين اعتقدوا قبل الـ 7 من أكتوبر أن بعض العمليات العسكرية المحددة في نابلس ستفي بالغرض، وستمنع أي هجمات فلسطينية مستقبلية".

وتابع: "لكن لا يا أصدقاء العرب هم نفس العرب في غزة وطولكرم ويافا والقدس واليهود هم نفسهم، لذا لا يوجد حل إلا إعادة احتلال غزة لمنع تكرار مثل هجوم الـ 7 من أكتوبر ".

ذكرت صحيفة "جيروساليم بوست" في وقت سابق أن سكان مستوطنة بات حيفر الإسرائيلية في وادي الحفار قالوا إنهم يسمعون حفرا تحت منازلهم إلى جانب أصوات الانفجارات القادمة إليهم من منطقة طولكرم شمال الضفة الغربية.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ80، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.

المصدر: RT