رغم تواصل القتال.. الجيش الإسرائيلي يزعم فرض "السيطرة العملياتية" على مخيم جباليا

أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشاف شبكة أنفاق كبيرة تابعة لحركة "حماس" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث تم انتشال جثث خمسة أسرى إسرائيليين في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال الجيش في بيان: "تمكنت قوات الجيش، خلال الأسابيع الأخيرة من تحقيق السيطرة العملياتية على منطقة مخيم جباليا وهو من مراكز الثقل لحماس في قطاع غزة، وتخللت القتال في المخيم معارك ضارية تم خلالها القضاء على العديد من المسلحين والعثور على مئات الوسائل القتالية".

وتابع البيان: "في إطار العمليات، وبناء على معلومات استخباراتية مسبقة، كشفت قوات الجيش بالتعاون مع وحدة الهندسة ووحدة "يهلوم"، عن شبكة أنفاق استراتيجية كانت بمثابة مقر قيادة حركة "حماس" الشمالي في بلدة جباليا"، وأضاف البيان، "يضم المقر مستويين تحت الأرض - الأول على عمق حوالي 10 أمتار والثاني على عمق عشرات الأمتار، وفي جهد استخباراتي مركز".

وأضاف: "تضم شبكة الأنفاق العديد من الفروع، وكانت تستخدم لإدارة القتال وتحرك المخربين عبرها. وعثر في عمق مقر القيادة العسكري على أسلحة وذخيرة وبنية تحتية لإنتاج الوسائل القتالية وغرف إقامة لأوقات الطوارئ. وكانت الشبكة متصلة بفتحة نفق وصلت إلى منزل قائد اللواء الشمالي في حماس أحمد الغندور، وتم حفر الشبكة المذكورة تحت أرض مدرسة ومستشفى باعتبارهما موقعا مناسبا للاحتماء فيه".

وأشار البيان إلى أنه "من خلال المجهود الاستخباراتي المكثف في وقت سابق خلال هذا الشهر، بقيادة الوحدة 504 التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية، تمكن المقاتلون من رصد وانتشال جثث خمسة من المختطفين الإسرائيليين في السابع من أكتوبر الماضي، حيث تم نقل الجثامين لمواراتهم الثرى في المقابر".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "تم تدمير مقر القيادة الواقع تحت الأرض عند الانتهاء من المهمة المذكورة"، وشدد البيان على أن "تدمير مقر القيادة الرئيسي في جباليا هو جزء من الجهود الرامية إلى التعامل مع البنية التحتية لأنفاق حماس واستهداف كبار قادة الحركة وقدراتها الاستراتيجية، وتستمر هذه الجهود دون هوادة، علما بأنها تجري حاليا في خانيونس وجنوب قطاع غزة أيضا".

ومن جانبه، أكد الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، تدمير 35 آلية كليا أو جزئيا، وقتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة خلال الأيام الـ 4 الماضية.

هذا وأعلنت إسرائيل مقتل 15 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية في معارك بقطاع غزة، في وقت أعلنت فيه "كتائب القسام" عبر بيانات جديدة أنها أوقعت عددا من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح بضربات في جحر الديك وجباليا.

المصدر: RT