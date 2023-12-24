أبو عبيدة: دمرنا 35 آلية عسكرية وقتلنا 48 جنديا إسرائيليا خلال الـ 4 أيام الماضية

أكد الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، تدمير 35 آلية كليا أو جزئيا، وقتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة خلال الأيام الـ 4 الماضية.

وقال أبو عبيدة في بيان نشره على قناته في "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 35 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وأكد مجاهدونا قتل 48 جنديا صهيونيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة".

وأضاف: "تم تنفيذ 24 مهمة عسكرية استهدف فيها القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ نفقين في وحدة يهلوم وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال".

وتابع: "كما تم تنفيذ 6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو، كما دك مجاهدونا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية".

هذا وأعلنت إسرائيل مقتل 15 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية في معارك بقطاع غزة، في وقت أعلنت فيه "كتائب القسام" عبر بيانات جديدة أنها أوقعت عددا من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح بضربات في جحر الديك وجباليا.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية منذ صباح اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك في تلك المناطق، كما أعلنت عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين في كمائن، بالتزامن مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

المصدر: RT