الجيش الأردني ينفذ إنزالا جويا إغاثيا عشية عيد الميلاد لمحاصرين داخل كنيسة بغزة (صور)

أعلن الجيش الأردني أن سلاح الجو أنزل يوم الأحد بواسطة مظلات، مساعدات إنسانية لمئات المحاصرين في كنيسة بشمال قطاع غزة.

وقال الجيش الأردني إنه "بتوجيهات ملكية سامية، نفّذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي مساء اليوم الأحد إنزالا جويا إغاثيا لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس الواقعة بحي الزيتون شمالي قطاع غزة، وذلك عشية عيد الميلاد المجيد".

وتعد هذه العملية السابعة من نوعها التي تنفذها القوات الجوية الأردنية لدعم الأهل في غزة، وتضمنت مساعدات إنسانية ومواد غذائية للمحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس الواقعة بحي الزيتون شمالي قطاع غزة، التي تعد إحدى أقدم الكنائس في العالم وذلك عشية عيد الميلاد المجيد.

وقال مصدر عسكري إن "عدد المحاصرين في الكنيسة يقدر بنحو 800 مواطن غزي من الرعايا المسيحيين الموجودين داخل القطاع، ويعانون من شح في الطعام ونقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية وسط أوضاع إنسانية صعبة".

وأوضح أن صناديق المساعدات أنزلت بواسطة مظلات فوق الكنيسة "التي تعد ملاذا آمنا للمسيحيين ولأطفالهم مع استمرار محاصرتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وكان ملك الأردن عبدالله الثاني قد أكد خلال لقائه قيادات دينية مقدسية وأردنية في قصر الحسينية يوم الأربعاء الماضي أن الأردن يسعى بكل الطرق لإيصال مساعدات إلى من لجأ إلى الكنيسة.

المصدر: RT