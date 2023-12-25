الجيش الإسرائيلي يعتقل 35 فلسطينيا بينهم أطفال في الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين 35 فلسطينيا بينهم أطفال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 4730.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن حملة الاعتقالات تركزت في محافظة جنين، فيما توزعت البقية على محافظات بيت لحم والخليل ورام الله وطولكرم وأريحا وطوباس والقدس.

ووفقا للنادي "تواصل القوات الإسرائيلية منذ فجر اليوم الاثنين اقتحام بلدة برقة في محافظة نابلس، وتنفذ عمليات تحقيق ميداني مع العشرات من المواطنين، بالتزامن مع حملات الاعتقالات والاقتحامات المستمرة لمنازل المواطنين التي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة".

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات شملت من جرى اعتقالهم من منازلهم وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط.

ولفت النادي إلى "أن القوات الإسرائيلية تركز في الآونة الأخيرة على عمليات التحقيق الميداني، حيث تقوم باعتقال العديد من المواطنين بهدف التحقيق معهم ميدانيًا، ثم تفرج عنهم لاحقا، بعد أن تنفذ عمليات تنكيل وتعذيب بحقهم".

المصدر: RT