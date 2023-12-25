"القسام" تنشر مشاهد لاستهدف قوة إسرائيلية متحصنة في أحد المنازل وسط غزة

نشرت "كتائب القسام" اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر مشاهد مصورة لعملية استهداف قوة خاصة إسرائيلية متحصنة في أحد المنازل بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وأوضحت "القسام" في بيان، أنه جرى "استهداف قوة خاصة مكونة من 10 جنود متحصنة في أحد المنازل في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذيفة TBG مضادة للتحصينات".

وكانت "القسام" قد قالت في بيان صادر يوم أمس: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من 10 جنود تحصنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح".

المصدر: RT