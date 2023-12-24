"سرايا القدس" تعرض مشاهد وقوع جندي إسرائيلي في "كمين محكم وإصابته من مسافة صِفر" بالضفة (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشهدا لوقوع جندي إسرائيلي بكمين محكم و"إصابته من مسافة صِفر" في محور حارة الدمج بمخيم جنين بالضفة الغربية.

ونشرت "سرايا القدس" مقطع فيديو يظهر "مشهد وقوع أحد جنود العدو بكمين محكم وإصابته من مسافة صِفر في محور حارة الدمج خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين".

ويوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جندية أصيبت إثر عملية دهس في برطعة قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، تزامنا مع اقتحام الجيش للبلدة.

وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن "الإصابة طفيفة وتم تحييد منفذ الحادث".

واندلعت مواجهات بين أهالي برطعة وقوات الجيش الإسرائيلي، أصيب خلالها 3 فلسطينيين بالرصاص، فيما تم اعتقال أحد المصابين.

هذا ونفذت القوات الإسرائيلية ليل الثلاثاء/ الأربعاء وفي ساعات الفجر الأولى سلسلة اقتحامات لمناطق متفرقة بالضفة الغربية، حيث دارت اشتباكات مع الفلسطينيين في نابلس وطوباس.

ودهمت القوات الإسرائيلية فجر يوم الأربعاء، مخيم بلاطة وبلدات بيت فوريك وقريوت واللبن الشرقية شرق وجنوب نابلس، ونفذت عمليات اقتحام وتفتيش طالت عددا من المنازل، وسط اندلاع مواجهات.

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية، نبأ اندلاع مواجهات بالحجارة واشتباكات مسلحة مع القوات الإسرائيلية، لا سيما في مخيم بلاطة، حيث اقتحمت تلك القوات حارة العاصي ومنطقة السوق بالمخيم، من دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.

وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ79 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.

المصدر: RT + "وفا"