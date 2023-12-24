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تطورات الحرب على غزة في يومها الـ79.. لحظة بلحظة

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تطورات الحرب على غزة في يومها الـ79.. لحظة بلحظة
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دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ79 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.

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