وزير الدفاع البريطاني: لن نسمح بأن يصبح البحر الأحمر منطقة محظورة

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إنه لا يمكن السماح بأن يصبح البحر الأحمر منطقة محظورة، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بصد الهجمات هناك لحماية التجارة العالمية.

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وقال شابس في مقابلة مع صحيفة "تايمز": "شهدنا الاضطرابات التي أحدثتها الهجمات الإرهابية التي أدت لتجنب الشركات الكبرى بما فيها "ميرسك" و"بريتش بتروليوم" المنطقة. لا يمكننا أن نسمح بأن تصبح أي منطقة بحرية منطقة محظورة، وخاصة هذا الطريق الحيوي".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تعزيز عالم أكثر أمانا. والهجمات غير القانونية تمثل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية والأمن البحري".

وتابع: "النظام العالمي القائم على القانون يعني أنه يتعين علينا أن نظل ملتزمين بصد هذه الهجمات لحماية التدفق الحر للتجارة العالمية، وأنا مصمم على أن تظل المملكة المتحدة لاعبا رئيسيا في ذلك".

وانضمت السفينة "HMS Diamond" التابعة للبحرية البريطانية إلى القوة متعددة الجنسيات "حارس الازدهار"، التي أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في 19 ديسمبر الجاري تشكيلها لحماية الملاحة في البحر الأحمر وسط الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية التي تتوجه إلى الموانئ الإسرائيلية.

وتضم القوة 10 دول وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

المصدر: سبوتنيك