سيناتور أمريكي: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ستؤدي عاجلا أم آجلا إلى مقتل الأمريكيين

أكد السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس أن تطورات هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، ستؤدي عاجلا أم آجلا إلى مقتل الأمريكيين.

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وردا على تعليق صحفي حول أن العسكريين الأمريكيين قادرون على إجبار الحوثيين على وقف هجماتهم في البحر الأحمر، قال عبر قناة Fox News: "القدرة القتالية الأمريكية" يمكن أن تساعد في حل هذه المسألة.

وأضاف: "كان من الضروري أن يحدث ذلك (الضربات العسكرية) منذ شهرين بعد توجيه أول ضربة باتجاه إسرائيل وسفننا أو السفن التجارية التي تمر بالبحر الأحمر".

وأكد أن الحوادث المماثلة تتكرر أكثر فأكثر، لأن الولايات المتحدة لم تتخذ أي إجراءات، مشيرا إلى "القصة نفسها" يمكن رؤيتها في سوريا والعراق حيث يتعرض العسكريون الأمريكيون للهجمات.

وأضاف: "عاجلا أم آجلا سيقتل الأمريكيون، وستلحق هجمات الحوثيين على السفن ضررا بالاقتصاد الأمريكي".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مؤخرا عن إطلاق عملية "حارس الازدهار" متعددة القوميات لحماية البحر الأحمر وخليج عدن على خلفية هجمات الحوثيين على السفن التجارية، والتي دفعت العديد من شركات النقل البحري لتفادي المرور عبر البحر الأحمر.

وتشارك في العملية بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا وجزر سيشيل.

المصدر: نوفوستي