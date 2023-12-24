"حماس" تصدر بيانا بشأن عيد الميلاد وتثمن موقف مسيحيي الشعب الفلسطيني "الوطني المشرف"

أصدرت حركة "حماس" مساء اليوم الأحد بيانا بمناسبة أعياد المسيحيين في فلسطين (عيد الميلاد)، في ظل "عدوان فاشي مستمر" تشنه إسرائيل "على كافة مكوّنات شعبنا الفلسطيني".

وقالت "حماس" في بيانها: "تأتي أعياد أبناء شعبنا المسيحيين هذا العام، في ظل عدوان فاشي مستمر، يشنه الاحتلال النازي على كافة مكونات شعبنا الفلسطيني، مستهدفا كل مقدراته ومساجده وكنائسه، ووجوده على أرضه، مرتكبا جرائم مروعة لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلا، وسط صمت وتواطؤ دولي تقوده الإدارة الأمريكية، الشريكة في هذه الجرائم والانتهاكات".

وأضاف البيان: "إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وبهذه المناسبة، نثمن موقف مسيحيي شعبنا الفلسطيني الوطني المشرف، قَصْر احتفالاتهم هذا العام على إقامة الشعائر الدينية، والوقوف صفا واحدا، مع شعبنا في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان صهيوني غاشم، في قرارٍ يؤكد أن شعبنا بجميع مكوناته، مسلمين ومسيحيين، مُتوَحد على طريق الصمود على أرضه والحفاظ على هويته، وحماية مقدساته الإسلامية والمسيحية".

منذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى اليوم الأحد، 20 ألفا و424 قتيلا، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل و6 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​

المصدر: RT