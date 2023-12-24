الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في شمال غزة وارتفاع عدد قتلاه إلى 15 خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مقتل ضابط في سلاح المدرعات في المعارك شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه المعلن عنها إلى 15 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال الجيش في بيان مقتضب، إن ضابطا برتبة رائد في سلاح المدرعات احتياط، قتل في معارك شمال قطاع غزة.

هذا وأعلن الجيش في بيان صباح اليوم الأحد، مقتل 9 جنود، بعد أن أعلن مساء السبت مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال قطاع غزة ، وبحسب البيانات ارتفعت حصيلة القتلى في الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، إلى 154 جندي وضابط، بينما ارتفعت الحصيلة الكلية منذ بداية الحرب إلى 487.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى اليوم الأحد، 20 ألفا و424 قتيلا، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل و6 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​

المصدر: RT