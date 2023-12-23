الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال قطاع غزة.

وحسب الإعلام العبري سُمح بنشر أسماء خمسة قتلى إضافيين من جيش الدفاع الإسرائيلي تم إخطار عائلاتهم، وهم:

- الرقيب نير رافائيل كننيان، 20 عاماً، من بيت كيشيت، مقاتل في دورية جفعات، قُتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرقيب برهانو كاسي 22 عاما من بيت شيمش، مقاتل في دورية جفعات، قُتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد (احتياط) شاي ترمين 26 عاماً من ماش بينا، مقاتل في الكتيبة 6623 تشكيل رأس الحربة (55)، قُتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرقيب أول ألكسندر شبيتس 41 عاماً من كرميئيل، مقاتل في الكتيبة 6623 تشكيل رأس الحربة (55)، قُتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

- النقيب أوشري موشيه بوتسحاق 22 عاماً من حيفا، قائد فريق في دورية الناحال، قُتل اليوم في معركة شمال قطاع غزة.

وأمس الجمعة، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، وأنهما خاضتا اشتباكات ضارية على مختلف محاور التوغل.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ78، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.

المصدر: RT