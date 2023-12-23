تطورات الحرب على غزة في يومها الـ78.. لحظة بلحظة
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دخلت الحرب على غزة يومها الـ78 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة على جيمع محاور القتال.
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