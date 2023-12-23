بايدن: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصالي به

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن محادثته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت “خاصة”، ولم يصر فيها على إدخال وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

ونقلت الخدمة الصحافية للبيت الأبيض عن بايدن قوله: "لم أطلب منه (نتنياهو) وقف إطلاق النار"، وأضاف أن محادثته مع نتنياهو كانت “طويلة وخاصة".

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات ترفض وقف الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 78 يوما، واستخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يدعو لوقف الحرب.

وقد أكدت الإدارة الأميركية مرارا وتكرارا أنها لا ترى أي جدوى من التوصل إلى وقف إطلاق نار واسع النطاق في غزة، ولكنها تعتبر الهدنة المؤقتة التي تسمح بتنفيذ العمليات الإنسانية مناسبة.

وقد تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة قرارا يطالب إسرائيل و"حماس" بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويدعو أيضا الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين منسق لتسليم هذه المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت "20 ألفا و258 شهيدا و53 ألفا و688 جريحا معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر: RT