بايدن يبحث مع نتنياهو هاتفيا آخر تطورات الوضع في غزة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة.

وأفاد البيت البيض أن بايدن ونتنياهو أنهيا للتو مكالمة هاتفية ناقشا خلالها تطورات الحرب.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات ترفض وقف الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 78 يوما، واستخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يدعو لوقف الحرب.

وتبنى مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة قرارا يطالب إسرائيل و"حماس" بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويدعو أيضا الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين منسق لتسليم هذه المساعدات.

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 20258 قتيلا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان اليوم السبت، أن "حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 20258 شهيدا و53688 مصاب"، موضحة أن معظم القتلى من المدنيين، وبينهم 201 قتيل و368 مصابا في الساعات والأربع والعشرين الماضية.

المصدر: وكالات