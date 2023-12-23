 
مباشر

بايدن يبحث مع نتنياهو هاتفيا آخر تطورات الوضع في غزة

أخبار العالم

بايدن يبحث مع نتنياهو هاتفيا آخر تطورات الوضع في غزة
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wnpr

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة.

وأفاد البيت البيض أن بايدن ونتنياهو أنهيا للتو مكالمة هاتفية ناقشا خلالها تطورات الحرب.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات ترفض وقف الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 78 يوما، واستخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يدعو لوقف الحرب.

وتبنى مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة قرارا يطالب إسرائيل و"حماس" بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويدعو أيضا الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين منسق لتسليم هذه المساعدات.

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 20258 قتيلا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان اليوم السبت، أن "حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 20258 شهيدا و53688 مصاب"، موضحة أن معظم القتلى من المدنيين، وبينهم 201 قتيل و368 مصابا في الساعات والأربع والعشرين الماضية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية