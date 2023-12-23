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عقب مقتل 5 عسكريين إضافيين..الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه منذ 7 أكتوبر

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عقب مقتل 5 عسكريين إضافيين..الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه منذ 7 أكتوبر
AFP
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كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت الحصيلة الجديدة لقتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر وخلال توغله البري في غزة.

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 477 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.

عقب مقتل 5 عسكريين إضافيين..الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه منذ 7 أكتوبر

و مساء اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال قطاع غزة.

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وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ78 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.

المصدر: RT

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