الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح متوسطة بنيران "حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت، عن إصابة جندي في منطقة المنارة شمال إسرائيل، بنيران "حزب الله" اللبناني.

وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي: "في وقت سابق من اليوم، تم تحديد عدد من عمليات الإطلاق وهي تعبر من لبنان باتجاه مناطق مختلفة في شمال إسرائيل، وردا على ذلك، ضرب الجيش الإسرائيلي مصادر النيران".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، قصفت مدفعية جيش الدفاع الإسرائيلي على مدار اليوم عددا من المناطق في لبنان.. وقبل قليل، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي مركز قيادة عسكريا تابعا لمنظمة حزب الله الإرهابية".

وأردف الجيش الإسرائيلي في بيانه: "علاوة على ذلك، وبسبب عمليات الإطلاق التي تم إطلاقها من لبنان باتجاه المنارة، أصيب جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي في الاحتياط بجروح متوسطة جراء الشظايا، وتم نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقد تم إخطار عائلته".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهدافه موقعا عسكريا وجنودا في الجيش الإسرائيلي إلى الجنوب من البلاد بالأسلحة المناسبة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT