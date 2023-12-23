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تحديث مستمر.."حزب الله" اللبناني يعلن استهداف موقع عسكري وجنود إسرائيليين جنوبي البلاد

أخبار العالم العربي

تحديث مستمر..
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أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهدافه موقعا عسكريا وجنوداً في الجيش الإسرائيلي إلى الجنوب من البلاد بالأسلحة المناسبة.

وجاء في بيانات منفصلة للإعلام الحربي في "حزب الله" أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 3:45 من بعد ظهر اليوم ‏السبت: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‏لمشاة العدو في نقطتي تلة الطيحات وجبل نذر بالأسلحة المناسبة". ‏

- عند الساعة 3:30 من بعد ظهر اليوم ‏السبت: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة". ‏

- عند الساعة 01:00 من بعد ظهر اليوم ‏السبت: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة". ‏

‏يتبع..

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