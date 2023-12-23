حزب الله: عقب إطلاق "طوفان الأقصى" سألنا الفلسطينيين ما إذا كانت الحرب الشاملة ستوقف الهجوم على غزة

أكد المسؤول عن ملف الموارد والحدود في "حزب الله" اللبناني نواف الموسوي أن الحزب سأل الفصائل الفلسطينية عما إذا كان دخوله في "حرب شاملة" ستوقف الحرب على غزة.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال نواف الموسوي: "لم نكن نعلم بالعملية عندما حصلت، (عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر).. وفي البداية (بداية الحرب) سألنا الإخوة الفلسطينيين.. هل لو قمنا بهذا الأمر (بشن الحرب الشاملة) سيقف الهجوم على غزة؟.. فقالوا "لا".. لن يتوقف الهجوم على غزة الا بانكسار المقاتل الاسرائيلي في غزة".

وشدد الموسوي على أن "كل الأمور لم تنتهِ بعد، وكل الخيارات مفتوحة طالما العدوان مستمر على غزة".

مسؤول ملف الموارد والحدود في #حزب‌_الله السيد #نواف_الموسوي:

سألنا الأخوة في اليوم التالي لعملية #طوفان_الأقصى، ماذا يمكن أن نفعل، هل لو قمنا بهذا الأمر (الحرب الشاملة) سيقف القتال على #غزة، قالوا "لا"، لن يتوقف الهجوم على غزة الا بانكسار المقاتل الاسرائيلي في غزة. https://t.co/rUJvFEpKnOpic.twitter.com/LPgqre0xA0 — Bahraniyah (@Bahraniyah) December 22, 2023

هذا وأعلن أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهدافه موقعا عسكريا وجنودا في الجيش الإسرائيلي إلى الجنوب من البلاد بالأسلحة المناسبة.

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وأمس الجمعة، أكد "حزب الله" اللبناني استهداف تجمعات لضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي وثكنة عسكرية إسرائيلية بحذاء الجنوب اللبناني مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT + "المنار"