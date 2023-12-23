 
مباشر

حزب الله: عقب إطلاق "طوفان الأقصى" سألنا الفلسطينيين ما إذا كانت الحرب الشاملة ستوقف الهجوم على غزة

أخبار العالم العربي

حزب الله: عقب إطلاق
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wnnz

أكد المسؤول عن ملف الموارد والحدود في "حزب الله" اللبناني نواف الموسوي أن الحزب سأل الفصائل الفلسطينية عما إذا كان دخوله في "حرب شاملة" ستوقف الحرب على غزة.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال نواف الموسوي: "لم نكن نعلم بالعملية عندما حصلت، (عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر).. وفي البداية (بداية الحرب) سألنا الإخوة الفلسطينيين.. هل لو قمنا بهذا الأمر (بشن الحرب الشاملة) سيقف الهجوم على غزة؟.. فقالوا "لا".. لن يتوقف الهجوم على غزة الا بانكسار المقاتل الاسرائيلي في غزة".

 وشدد الموسوي على أن "كل الأمور لم تنتهِ بعد، وكل الخيارات مفتوحة طالما العدوان مستمر على غزة".

هذا وأعلن أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهدافه موقعا عسكريا وجنودا في الجيش الإسرائيلي إلى الجنوب من البلاد بالأسلحة المناسبة.

إقرأ المزيد
"حزب الله" اللبناني يعرض مشاهد من استهدافه ثكنة شوميرا وموقع العباد التابعين للجيش الإسرائيلي

إقرأ المزيد
"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه مزارع مستوطنة دوفيف الإسرائيلية عند حدود لبنان الجنوبية (فيديو)

وأمس الجمعة، أكد "حزب الله" اللبناني استهداف تجمعات لضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي وثكنة عسكرية إسرائيلية بحذاء الجنوب اللبناني مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT + "المنار"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية