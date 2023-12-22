"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه مزارع مستوطنة دوفيف الإسرائيلية عند حدود لبنان الجنوبية (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه مزارع مستوطنة دوفيف الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية مزارع مستوطنة دوفيف عند الحدود اللبنانية الفلسطينية دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى والمنازل المدنية واستشهاد مواطنة لبنانية وجرح زوجها".

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف تجمعات لضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي وثكنة عسكرية إسرائيلية بحذاء الجنوب اللبناني مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وعقب تنفيذ الجيش الإسرائيلي ضربات قوية بجنوب لبنان ليل الأربعاء، ودوي صافرات الإنذار بمستوطنة كريات شمونا، توجد حاليا مخاوف في الشمال من إمكانية اتساع نطاق النيران، وفق الإعلام العبري.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأمس الخميس، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف جنود ومواقع ومستوطنات إسرائيلية بأنواع مختلفة من الصواريخ والأسلحة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT