تحديث مستمر.."حزب الله" اللبناني يعلن استهداف تجمعات للضباط والجنود وثكنة إسرائيلية قرب جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف تجمعات لضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي وثكنة عسكرية إسرائيلية بحذاء الجنوب اللبناني مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وجاء في بيانات عدة لـ"حزب الله" أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 04:15 من عصر اليوم ‏الجمعة: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مركز ‏تحكم وسيطرة عند النقطة 430 مقابل بلدة كفركلا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة". ‏

- عند الساعة 02:30 من بعد ظهر اليوم ‏الجمعة: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‏لجنود العدو وآلياته في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة".

- عند الساعة 02:20 من بعد ظهر اليوم ‏الجمعة: ‏"استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة ‏مشاة إسرائيلية في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية". ‏

- قبل ظهر اليوم ‏الجمعة: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لضباط وجنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية، ‏وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة". ‏

- عند الساعة 9:35 من صباح اليوم ‏الجمعة: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة ‏شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة".‏

- عند الساعة 8:30 من صباح اليوم ‏الجمعة: "استهدفت ‏المقاومة الإسلامية تجمعات جنود ‏العدو في محيط ثكنة شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، ‏محققة إصابات مباشرة".‏

يتبع..