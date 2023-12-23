"القسام" تؤكد استمرار الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في عدة محاور

أعلنت "كتائب القسام" اليوم السبت استمرار الاشتباكات بين مقاتليها والقوات الإسرائيلية في عدة محاور شمال وجنوب قطاع غزة، منذ أمس الجمعة، ووقوع قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.

محور الشمال..

ووفقا لبيان "كتائب القسام"، استخدم مقاتلوها عبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع وقذائف "TBG" المضادة للأفراد والتحصينات، وأوقعوا عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح، وفي الاشتباكات المندلعة بين الجانبين في منطقة جباليا البلد.

وأكدت "القضاء على 4 جنود إسرائيليين من النقطة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا".

كما أعلن مقاتلوا "القسام" "دمير 5 دبابات إسرائيلية وقتل وإصابة جميع أفرادها بعد إعادة استخدام صاروخين يزنان طنّين أطلقتهما القوات الإسرائيلية باتجاه بيوت الآمنين ولم ينفجرا".

وأضافت أنه "تم زرع الصاروخين على طريق تقدم الآليات الإسرائيلية في منطقة جباليا البلد وتم تفجيرهما فور وصول القوات الإسرائيلية إلى المكان".

كما تم استهداف آليتين إسرائيليتين بقذيفتي "ياسين 105" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما تمكنوا من الإجهاز على جندي إسرائيلي من المسافة صفر في ذات الحي.

محور الوسط..

وأكدت أن مقاتليها "تمكنوا اليوم من تفجير عين نفق مفخخة مستهدفين قوة إسرائيلية خاصة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، واستهدفوا القوات التي وفدت لنجدة القوة المذكورة بقذائف الهاون وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

وأشارت إلى أن مقاتليها يخوضون معارك شرسة من المسافة صفر مع القوات الإسرائيلية في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.

محور الجنوب..

وتمكن مقاتلو القسام من دك غرف القيادة الميدانية الإسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة، وكذلك التحشدت الإسرائيلية المتوغلة في محاور مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ78 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT