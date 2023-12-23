قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة

أفاد مراسل RT بشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على مناطق متفرقة في شمال وجنوب قطاع غزة، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف.

وأشار مراسلنا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور شمال وجنوب قطاع غزة بمختلف الأسلحة والذخائر.

محور الشمال...

قصفت القوات الإسرائيلية منطقة الجرن في جباليا البلد شمال مدينة غزة، وسط اشتباكات ضارية، تزامنا مع محاولتها التقدم في محور جباليا من الغرب والشرق، وتعطل جميع خطوط الاتصال بالمنطقة.

محور الوسط...

ذكر مراسلنا أن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات تركزت على منطقتي المغراقة والزهراء ودير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع قتيلين وعشرات الجرحى، تزامنا مع قصف مدفعي يستهدف جنوب شرق دير البلح.

محور الجنوب...

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق شمال شرق محافظة خان يونس، تزامنا مع قصف مدفعي يستهدف شرق مدينة رفح.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 20057 قتيلا، والمصابين إلى أكثر من 53320 ألفا منذ 7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ78 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT