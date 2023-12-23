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"أونروا": ربع سكان غزة يتضورون جوعا

أخبار العالم العربي

AP
غزة
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قالت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الوضع في قطاع غزة تقشعر له الأبدان وربع السكان يتضورون جوعا.

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وأضافت توما في مقابلة أجرتها معها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس الجمعة: "لإعطاء فكرة عما يحدث في غزة الآن، فإن الوضع يقشعر له الأبدان".

وقالت: "لقد وصلنا إلى النقطة التي يقال فيها إن ربع السكان يتضورون جوعا نتيجة مباشرة للحصار، وعدم توفر الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء".

وتابعت: "عندما كنت هناك مؤخرا، رأيت سكان غزة مرعوبين ومرهقين ويعيشون في خوف وقصف مستمر دون توقف".

واختتمت حديثها بالقول إن "ما نحتاجه الآن، وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وزيادة المساعدات إلى القطاع".

المصدر: الأناضول

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