بالفيديو.. سيدة إسرائيلية تهاجم جنديا من لواء "جولاني" متهمة إياه بقتل الأبرياء

هاجمت سيدة إسرائيلية في تل أبيب، جنديا من لواء "جولاني" متهمة إياه بقتل الأبرياء والمحتجزين الإسرائيليين الثلاثة في داخل قطاع غزة خلال عملية للجيش الإسرائيلي.

وقالت السيدة للجندي: "كل ما فعلتموه هو القتل والقتل والقتل"، ورد عليها الجندي قائلا: "ألا تخجلين، لقد فقدت الكثير من رفاقي هناك"، لكن السيدة أصرت على موقفها.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن جنود الكتيبة 13 من لواء "جولاني" في الجيش الإسرائيلي انسحبت من قطاع غزة "ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فادحة".

وقالت القناة "12": "بعد أكثر من 70 يوما في غزة، وسقوط 44 مقاتلا منه، غادر مقاتلو لواء جولاني قطاع غزة لالتقاط أنفاسهم، وزيارة أهاليهم لبضعة أيام".

وفي 13 ديسمبر الجاري، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن كمين نصبه مقاتلو "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، لجنود من لواء "جولاني" في حي الشجاعية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الضباط والجنود.

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وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء 9 ضباط وجنود من لواء "جولاني" قتلوا في الكمين، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، ووصفت وسائل إعلام عبرية تلك المعركة في الشجاعية، بأنها "حادثة خطيرة استمرت لأكثر من ساعتين".

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت "20 ألفا و258 شهيدا و53 ألفا و688 جريحا معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر: RT