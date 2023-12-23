تحديث مستمر.. "القسام" و"السرايا" تعلنان تدمير آليات وقتل جنود إسرائيليين في كمائن محكمة بغزة

أعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية على مختلف محاور التوغل.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية خلال اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك في جباليا شمالي القطاع وخان يونس وحي الشيخ رضوان وحي الشجاعية، وإعلانها عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين في كمائن محكمة، تزامنا مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

كتائب القسام

16:35: كتائب القسام تدك تجمعًا لجنود الاحتلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون

16:25: تمكن مجاهدو القسام من استدراج 5 جنود صهاينة من وحدة "يهلوم" داخل أحد الأنفاق القسامية شرق مدينة خانيونس وبمجرد دخولهم للنفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر

16:10: تمكن مجاهدو القسام من استهداف جنديين صهيونيين بقذيفة "RPG" في مدينة خانيونس أدت إلى مقتلهم على الفور وتحولهم إلى أشلاء

15:56: كتائب القسام تدمر ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس واشتعال النيران فيها

15:35: تمكن مجاهدو القسام من إيقاع 4 جيبات لقيادة العدو في كمين محكم في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة حيث قاموا بتفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها، كما تم تدمير دبابة صهيونية هرعت إلى المكان بقذيفة "الياسين 105" واستهداف قوات النجدة والإخلاء بمنطقة العملية بمنظومة الصواريخ "رجوم" وقذائف الهاون من العيار الثقيل، وشوهدت طائرات وسيارات الإسعاف الصهيونية تنقل القتلى من المكان

15:00: تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على جندي صهيوني من مسافة صفر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

14:35: كتائب القسام تستهدف آليتين صهيونيتين بقذيفتي "ياسين 105" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

14:21: كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محاور مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل

13:45: كتائب القسام تدك غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل

11:17: مجاهدو القسام يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى

11:06: تمكن مجاهدو القسام من تدمير 5 دبابات صهيونية وقتل وإصابة جميع أفرادها بعد إعادة استخدام صاروخين يزنان 2 طن أطلقهما الاحتلال تجاه بيوت الآمنين ولم ينفجرا، فزرعهما مجاهدونا في طريق تقدم آليات الاحتلال في منطقة جباليا البلد وفور وصول الآليات للمكان تم تفجير الصواريخ

10:40: تمكن أحد مجاهدي القسام من الإجهاز على 4 جنود صهاينة من نقطة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

10:27: قبل قليل.. تمكن مجاهدو القسام في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة من تفجير عين نفق مفخخة في قوة صهيونية خاصة واستهداف قوات النجدة التابعة لها بقذائف الهاون من العيار الثقيل وأوقعوهم جميعًا بين قتيل وجريح

09:27: مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية منذ أمس مع قوات العدو المتوغلة في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، استخدموا خلالها عبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع وقذائف "TBG" المضادة للأفراد والتحصينات، وأوقعوا خلالها عددًا كبيرًا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح وما زالت الاشتباكات مستمرة

سرايا القدس

10:19: سرايا االقدس: رصدنا توغلا محدودا لآليات العدو على الحافة شرق رفح قصفناها بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل وأصبناها إصابات مباشرة ومحققة.

11:02: سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "تاندوم" محيط دوار أبو شرخ في محور التقدم شمال قطاع غزة.

13:11: سرايا القدس: دكَّ مجاهدونا التحشدات العسكرية محيط منطقة أم المهد شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

14:28: سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية في منطقة الزنة شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون.

15:40: سرايا القدس: قصفنا برشقة صاروخية مقر قيادة ميداني لقوات العدو في منطقة الزنة شرق خانيونس.

يتبع..