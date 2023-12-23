آلاف الإسرائيليين يحتشدون أمام وزارة الدفاع مطالبين باستعادة الأسرى من غزة (فيديو+صور)

تظاهر الآلاف الإسرائيليين مساء اليوم السبت أمام مبنى وزارة الدفاع في تل أبيب، ورفعوا شعارات المطالبة باستعادة الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

وقبل أيام، كشف موقع "أكسيوس" أن رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية يعتزمون مناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصدر، أن "حماس" لم تظهر أي اهتمام بمقترحات قطر للعودة إلى المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى.

بينما ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أن حكومة إسرائيل تدرس الإفراج عن أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين في صفقة تبادل الأسرى المقبلة.

ويوم 21 ديسمبر الجاري، نشرت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس فيديو جديد لثلاثة أسرى إسرائيليين قتلهم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

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وقالت "القسّام" أنّه "رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم (الأسرى الإسرائيليين).. لا يزال (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يصر على قتلهم".

من جهته، قال والد أحد الأسرى الإسرائيليين الذين قتلهم الجيش في الشجاعية شرق غزّة عن طريق الخطأ، للقناة 12 العبرية، إن ما جرى "إعدام متعمد"، داعيا الجيش الإسرائيلي إلى نشر فيديو للحادث.

في هذه الأثناء، قال الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، الأربعاء الماضي، إن تبادل الأسرى مع إسرائيل سيتم عبر مبدأ "الكل مقابل الكل" بعملية سياسية تتفق عليها كل القوى الفلسطينية.

المصدر: RT