تل أبيب تدرس الإفراج عن أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين في صفقة التبادل المقبلة

ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أن حكومة إسرائيل تدرس الإفراج عن أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين في صفقة تبادل الأسرى المقبلة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس جهاز الموساد سيلتقي مجددا رئيس الوزراء القطري في إحدى الدول الأوربية خلال الأيام القريبة، ضمن مفاوضات تجديد صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

ومن جانبها، أكدت حركة "حماس" مساء أمس السبت، التزامها التام بعدم فتح أي مفاوضات حول تبادل الأسرى، مالم تتوقف الحرب على الشعب الفلسطيني بشكل نهائي.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "والا" الإسرائيلي، أن رئيس الموساد ديفيد برنيا التقى مساء السبت، برئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في دولة أوروبية وناقشا إعادة تفعيل محادثات لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس".

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصدرين مطلعين أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في أنه سيكون الأول بين كبار المسؤولين الإسرائيليين (مدير وكالة الاستخبارات الإسرائيلية الموساد)، والقطريين منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر سبعة أيام، وأعقبه توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية إلى جنوب غزة.

ووفق المصدر ذاته، تشير عودة إسرائيل إلى طاولة المفاوضات إلى أنها مستعدة لمحاولة استكشاف صفقة تبادل أسرى جديدة.

المصدر: RT